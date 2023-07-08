Начальник Управления ЗАГС поздравила жителей Татарстана с Днем семьи, любви и верности

Памятник святым Петру и Февронии Муромским в Казани

Фото: газета «Сувар»

С Днем семьи, любви и верности, который отмечается сегодня, поздравила жителей Татарстана начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ, координатор ФПП «Крепкая семья» в Республике Татарстан Гульшат Нигматуллина.

Нигматуллина отметила, что государственный праздник — День семьи, любви и верности Татарстан отмечает со всей страной. «Он нацелен на сохранение, укрепление и продвижение наших традиционных семейных ценностей, ответственного родительства и многодетности», — сказала она.

По ее мнению, этот искренний, светлый и радостный праздник наполнен большим духовно-нравственным смыслом, он символизирует значимость института брака, непреходящую ценность любви, верности и семьи.

«Именно в семье, у своих родных и близких мы находим поддержку в трудные минуты, вместе радуемся происходящим добрым переменам», — уверена начальник профильного управления.

Она добавила, что органы ЗАГС уже более 105 лет выступают главным летописцем семейных историй и человеческих судеб. Они фиксируют самые важные и значимые события в жизни каждого.

«От имени Управления ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан и от себя лично сердечно поздравляю всех татарстанцев с праздником! Берегите друг друга, тепло домашнего очага, крепость семейных уз, взаимоуважение и гармонию в отношениях. Счастья вам, здоровья и благополучия!» — написала в поздравлении Нигматуллина.