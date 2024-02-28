Начальник Управления ЗАГС Казани назвала главные проблемы создания семей

Одна из главных проблем создания семей на сегодняшний день – появление альтернативных форм брака у молодежи. Об этом на дискуссии «Центр семейной жизни: Как города Татарстана меняются для детей и родителей», которая прошла в рамках программы «Городские модераторы», рассказала начальник Управления ЗАГС Казани Елена Студеникина.

«Люди всё меньше и меньше идут к тому, чтобы зарегистрировать брак. Сейчас очень много [мусульманских] семей предпочитают никах и на этом все. Регистрация брака откладывается на потом», – отметила Студеникина.

Она также добавила, что возраст брачующихся поднимается, молодожены «стареют». Они предпочитают сначала отучиться, встать на ноги и только потом задумываются о том, что нужно создать семью. Как следствие, поднимается планка рождения – средний возраст матерей сегодня составляет порядка 30 лет.

«Еще одна проблема – негде знакомиться молодым, только в интернете. [Сегодня уже нет того], как знакомились раньше – студотряды, выезды на картошку, танцы. Очень много в студенческой среде создавалось семей», – заключила начальник Управления ЗАГС.

Напомним, 22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 9 января Правительство утвердило план мероприятий.