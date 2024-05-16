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Начальник управления кадров МО РФ Кузнецов обжаловал свой арест по делу о взятке
Начальник управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов, арестованный по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, подал апелляционную жалобу на решение суда о заключении его под стражу, передает ТАСС.
Кузнецов стал фигурантом уголовного дела по статье о взяточничестве. По данным следствия, в период с 2021 по 2023 год, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, он получил взятку от коммерческих структур за содействие их интересам. Басманный суд Москвы также арестовал предполагаемого взяткодателя – Леву Мартиросяна.
8-е управление Генштаба курирует вопросы защиты гостайны в рамках Минобороны. Кузнецов возглавлял его с 2010 по 2023 год, после чего был назначен начальником управления кадров военного ведомства. Теперь ему предстоит ожидать рассмотрения апелляции на арест в следственном изоляторе.
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