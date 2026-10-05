Начальник участка стройки в РТ получил срок после падения балки на водителя

Начальник участка стройки получил срок после того, как водителя убило балкой на стройке ЖК в Татарстане.

Ранее «Татар-информ» сообщал об этом происшествии. Несчастный случай произошел 18 июня на стройке ЖК «Хвойный» в Зеленодольске На водителя грузовика, который вывозил грунт, с высоты 20 этажа упала деревянная балка. В результате происшествия 48-летнему мужчине пробило голову. Его доставили в больницу, где он и скончался. При этом, сотрудником строительной организации мужчина не являлся.

Как сообщили в СУ СК России по РТ, начальнику строительного участка назначили год условного лишения свободы с таким же испытательным сроком.