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Происшествия 5 октября 2026 16:38

Начальник участка стройки в РТ получил срок после падения балки на водителя

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Начальник участка стройки получил срок после того, как водителя убило балкой на стройке ЖК в Татарстане.

Ранее «Татар-информ» сообщал об этом происшествии. Несчастный случай произошел 18 июня на стройке ЖК «Хвойный» в Зеленодольске На водителя грузовика, который вывозил грунт, с высоты 20 этажа упала деревянная балка. В результате происшествия 48-летнему мужчине пробило голову. Его доставили в больницу, где он и скончался. При этом, сотрудником строительной организации мужчина не являлся.

Как сообщили в СУ СК России по РТ, начальнику строительного участка назначили год условного лишения свободы с таким же испытательным сроком.

#су ск россии по рт #несчастный случай #погиб на стройке
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