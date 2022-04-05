Начальник участка дорожного строительства в Казани зарабатывает до 185 тыс. в месяц

Зарплатный максимум для начальника участка дорожного строительства в компаниях Москвы составляет 300 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 260 тыс. рублей, в Казани — 185 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

«Средняя зарплата такого специалиста в столице Татарстана составляет 80 тыс. рублей. Зарплату от 90 до 185 тыс. работодатели обещают профессионалу, имеющему опыт руководства коллективом от ста человек и стаж работы начальником участка дорожного строительства от трех лет», — уточняют аналитики сервиса.

Среднестатистическим соискателем этой позиции является 45-летний мужчина с высшим образованием. Половина претендентов на должность готова к переезду, причем почти половина (49%) на момент размещения резюме не имела работы. Средний срок работы на последнем месте у претендентов составляет 4,9 года.