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Общество 26 июня 2025 18:48

Начальник пункта отбора в Казани: «Служить в Африканском корпусе также могут женщины»

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Начальник пункта отбора в Казани: «Служить в Африканском корпусе также могут женщины»
Андрей Козлов
Фото: Султан Исхаков / «Татар-информ»

Женщины с медицинским образованием могут подписать контракт с Африканским корпусом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» о наборе на военную службу по контракту в РТ рассказал начальник пункта отбора в Казани Андрей Козлов.

«В республике есть четыре пункта, где можно подписать контракт и попасть в Африканский корпус: в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. Отбор более строгий, но есть возможность устроиться женщинам с медицинским образованием по индивидуальному согласованию», – отметил спикер.

О том, какие меры поддержки для участников СВО и их семей действуют в Татарстане, где лучше и быстрее заключить контракт и как попасть в Африканский корпус, читайте в материале «Татар-информа».

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно также по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру колл-центра 117.

#африканский корпус #военнослужащие #медики #служба по контракту
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