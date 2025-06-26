Начальник пункта отбора в Казани: «Служить в Африканском корпусе также могут женщины»

Андрей Козлов

Фото: Султан Исхаков / «Татар-информ»

Женщины с медицинским образованием могут подписать контракт с Африканским корпусом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» о наборе на военную службу по контракту в РТ рассказал начальник пункта отбора в Казани Андрей Козлов.

«В республике есть четыре пункта, где можно подписать контракт и попасть в Африканский корпус: в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. Отбор более строгий, но есть возможность устроиться женщинам с медицинским образованием по индивидуальному согласованию», – отметил спикер.

О том, какие меры поддержки для участников СВО и их семей действуют в Татарстане, где лучше и быстрее заключить контракт и как попасть в Африканский корпус, читайте в материале «Татар-информа».