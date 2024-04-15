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Начальник пресс-службы Нижнекамского района покидает свой пост
Команду главы Нижнекамского района Рамиля Муллина покидает начальник пресс-службы Яна Комарова-Енькова. На данный момент она находится в отпуске с последующим ее освобождением. О своем намерении уволиться по собственному желанию она подтвердила «Татар-информу».
В исполнительном комитете Яна Комарова-Енькова проработала практически 10 лет, последние три года в должности начальника пресс-службы.
Со своими коллегами и подписчиками она также попрощалась в Telegram-канале «Прессек, ответь!» и объявила о его скором закрытии.
«Пришло время проститься, канал уже давно стоит на стопе, и теперь я готова объявить о скором его закрытии. Так сложились обстоятельства, что в скором времени я покидаю свою должность», — написала она.
Также Яна выразила надежду, что в ближайшем будущем ее деятельность будет также неразрывно связана с Нижнекамском и его развитием.
«Я нахожусь в активном поиске работы, открыта интересным предложениям», — поделилась планами собеседница агентства.
Фотографии предоставлены Яной Комаровой-Еньковой.
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