Начальник полтавского СИЗО приговорен к 22 годам за пытки военнопленных

Главная военная прокуратура сообщила о вынесении приговора в отношении гражданина Украины Владислава Домашова, который будучи начальником одного из изоляторов временного содержания, жестоко обращался с удерживаемыми там российскими военнослужащими – участниками специальной военной операции, передает РИА Новости.

Судом установлено, что в марте-апреле 2022 года Домашов, испытывая ненависть и вражду к российским военным, неоднократно применял к ним физическое насилие, оказывал психологическое давление и угрожал убийством. Он скрылся от правосудия за пределами России, в связи с чем 5 мая 2022 года был объявлен в международный розыск, а Савеловский суд Москвы заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В Главной военной прокуратуре отметили, что следствием были приняты все возможные меры для розыска и экстрадиции Домашова, однако реальной возможности его участия в судопроизводстве не имелось. При этом все необходимые следственные действия были выполнены, что позволило провести судебный процесс и вынести приговор заочно.

В итоге Верховный суд ДНР приговорил Домашова к 22 годам колонии строго режима. Его признали виновным в жестоком обращении с военнопленными, а также угрозах убийством.