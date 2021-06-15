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Ру Тат
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15 июня 2021  10:31
Павел Климчак

Начальник полиции поймал казанца, который украл пожертвования из часовни

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Инцидент произошел 9 июня на улице Клары Цеткин, как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Начальник ОП «Зареченский» Тарас Дорошкевич вместе с полицейским-водителем, проезжая мимо часовни, увидели, что около нее мужчина во время конфликта с бабушкой оттолкнул ее и убежал.

Полицейские сразу подъехали в пожилой женщине и выяснили у нее, что тот мужчина похитил пожертвования из часовни. Стражи порядка по горячим следам нашли злоумышленника и задержали его. Им оказался ранее судимый 47-летний мужчина, свою вину он полностью признал.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», расследование дела продолжается. Мужчину заключили под стражу, сейчас проверяется его причастность к другим преступлениям.

#грабеж #часовня #начальник полиции
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