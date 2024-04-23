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Начальник полиции Казани Ильнур Хаялиев покинул пост
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Ильнур Хаялиев
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»
Начальник полиции Казани, а также заместитель начальника управления МВД России по Казани Ильнур Хаялиев покинул пост.
Как стало известно «Татар-информу», Ильнур Хаялиев ушел на пенсию. Нового человека на его место пока не назначили.
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