Начальник полиции Казани Ильнур Хаялиев покинул пост

Ильнур Хаялиев

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Начальник полиции Казани, а также заместитель начальника управления МВД России по Казани Ильнур Хаялиев покинул пост.

Как стало известно «Татар-информу», Ильнур Хаялиев ушел на пенсию. Нового человека на его место пока не назначили.