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Происшествия 23 апреля 2024 09:59

Начальник полиции Казани Ильнур Хаялиев покинул пост

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Начальник полиции Казани Ильнур Хаялиев покинул пост
Ильнур Хаялиев
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Начальник полиции Казани, а также заместитель начальника управления МВД России по Казани Ильнур Хаялиев покинул пост.

Как стало известно «Татар-информу», Ильнур Хаялиев ушел на пенсию. Нового человека на его место пока не назначили.

#полиция
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