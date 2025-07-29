Начальник отделения ГАИ в Елабужском районе пойдет под суд за взятки и мошенничество

В Татарстане завершили расследование дела против бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отделения ГАИ ОМВД России по Елабужскому району. Он обвиняется в получении взятки и мошенничестве в сфере страхования. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Выяснилось, что в апреле прошлого года полицейский получил взятку кондиционером от директора автошколы за содействие в приеме документов и назначении дат экзаменов для студентов.

Кроме того, он получал заправку автомобилей от механика транспортной компании в обмен на ускоренный осмотр транспорта. Зимой 2024 года, после ДТП, начальник отделения сфальсифицировал документы, чтобы получить завышенную страховую выплату.

Уголовное дело направлено в суд.