Начальник отдела полиции «Гвардейский» возглавил ОВД Лаишевского района

В Лаишевском районе назначен новый руководитель отдела внутренних дел. Заместитель министра внутренних дел по РТ Алексей Завгороднев представил личному составу отдела МВД России по Лаишевскому району нового начальника – полковника полиции Ирека Камалиева. Ранее он занимал должность начальника отдела полиции №12 «Гвардейский» УМВД России по Казани.

Фото: © Пресс-служба МВД по Республике Татарстан

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов поблагодарил Айрата Каримова, более двух лет возглавлявшего отдел полиции, и вручил ему благодарственное письмо.

Фото: © Пресс-служба МВД по Республике Татарстан

В 2003 году Ирек Камалиев пришел на службу в отдел милиции №14 «Дербышки» Советского РУВД Казани. Начал с должности участкового уполномоченного милиции, а в 2017 году возглавил данный отдел полиции. С сентября 2018 по декабрь 2023 года работал начальником отдела полиции №12 «Гвардейский» Управления МВД России по Казани.

Награжден медалью МВД России «За отличие в службе» трех степеней, нагрудным знаком «За отличную службу в МВД России» 2 степени.