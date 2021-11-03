Начальник отдела одного из банков в Казани перевела мошенникам почти полмиллиона рублей

33-летней жительнице Казани, которая руководит отделом одного из банков, позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка и сообщил, что личный кабинет девушки якобы взломан. Он сказал ей, что деньги необходимо перевести в другой банк, чтобы их не могли украсть.

Под руководством незнакомца девушка сняла с банковской карты 470 тысяч рублей и перевела на продиктованные по телефону счета. После этого звонивший попросил у женщины оформить кредит. В этот момент она решила обратиться в полицию. Стражи порядка устанавливают личность звонившего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.