Начальник отдела образования Мамадышского района РТ уволен из-за утраты доверия

Начальник муниципального казенного учреждения «Отдел образования» Исполнительного комитета Мамадышского района РТ Ильдус Габдрахманов был уволен за утрату доверия. Это было сделано по представлению районной прокуратуры.

Как сообщили в прокуратуре РТ, Габдрахманов за счет бюджетных средств погасил личный долг перед директором потребительского кооператива. Не уведомив руководство о конфликте интересов, он составил ложный акт об организации кооперативом услуг по поставке питания одному из детских садов на сумму 157 тысяч рублей, после чего поручил бухгалтерии перевести деньги.

Факт мошенничества был обнаружен во время проверки. Возбуждено уголовное дело и Габдрахманов был признан виновным. Помимо увольнения, его обязали заплатить штраф 250 тысяч рублей.