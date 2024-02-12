Начальник отдела исполкома Казани скончался на 53-м году жизни

Начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями аппарата исполкома Казани Ильнур Шакиров

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На 53-м году жизни скончался начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями аппарата исполнительного комитета столицы Татарстана Ильнур Шакиров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Присущие ему тактичность и умение находить общий язык с людьми способствовали налаживанию добрых отношений с представителями политических партий в демократическом обществе, а уважение к многовековому духовному наследию — поддержанию продуктивного диалога между разными религиями во имя сохранения этноконфессионального согласия в столице Татарстана», — отмечается в некрологе.

Ильнур Гаптельнасырович Шакиров родился 13 декабря 1971 года в Казани. С 1989 по 1991 год служил в Вооруженных силах по призыву, с 1991 по 1998 год — по контракту. В 1999 году окончил Казанскую государственную академию культуры и искусств, в 2006-м — Российский государственный гуманитарный университет, а в 2013-м — Казанский государственный аграрный университет.

С 1998 по 1999 год Шакиров работал ведущим специалистом по рекламе, организации зрителей Государственного большого концертного зала РТ. С 1999 по 2001 год был заместителем директора Молодежного творческого объединения «Джидеган».

С 2001 по 2005 год трудился сначала начальником отдела культурно-массовой работы, потом — заместителем председателя Комитета по делам детей и молодежи Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ.

С 2006 по 2012 год — заместитель председателя Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани. Там Ильнур Шакиров выстраивал работу с молодежью, способствовал обеспечению жильем молодых семей, развивал сети подростковых клубов и детских загородный лагерей.

С 2012 по 2014 год чиновник работал начальником отдела по работе с жилыми массивами администрации Кировского и Московского районов исполкома города.

С 2014 по 2021 год трудился начальником отдела по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями аппарата исполкома. В апреле 2021-го структура была переименована в отдел по взаимодействию с общественными организациями, Шакиров остался его руководителем.