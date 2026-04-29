Начальник отдела Госалкогольинспекции Татарстана пойдет под суд за взятки

В Казани будут судить бывшего начальника отдела лицензирования Госалкогольинспекции РТ. 50-летнего мужчину обвиняют в получении взятки.

По версии правоохранителей, обвиняемый получил взятки на общую сумму 857 тыс. рублей от руководителей двух фирм. Бизнесмены передали ему деньги за гарантированную выдачу лицензий на торговлю алкоголем в 12 торговых точках. Лицензии выдавались в обход установленного законом порядка.

Дело направлено в Ново-Савиновский райсуд.