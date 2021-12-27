Начальник МЧС Татарстана поздравил коллег с Днем спасателя

Сегодня по всей стране празднуется День спасателя. Начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин поздравил коллег с праздником.

В этом году МЧС России исполняется 31 год. Как отмечает глава МЧС Татарстана, за это время структура министерства превратилась в многотысячный коллектив, который способен на высоком уровне решать задачи по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Уверен, что и впредь мы будем отдавать все свои силы и знания вверенному нам делу спасения людей. Самый главный итог этой сложной работы – десятки тысяч спасенных жизней. Только в 2021 году пожарные и спасатели Татарстана спасли более 3000 человеческих жизней», – сообщил Рафис Хабибуллин.

Работа в условиях пандемии наложила негативный отпечаток на деятельность пожарно-спасательных подразделений, так как сотрудники министерства не могут перейти на самоизоляцию – они всегда остаются на переднем крае, готовые прийти на помощь.

Рафис Хабибуллин поблагодарил весь личный состав ГУ МЧС России по РТ и МЧС РТ за то, что в такой сложной обстановке они сохранили боевую готовность подразделений и обеспечили высокий уровень безопасности населения.

Также слова благодарности направились руководству МЧС России, главе Татарстана Рустаму Минниханову, правительству республики за постоянную поддержку и требовательную заботу.

«Мы признательны за помощь нашим коллегам – сотрудникам правоохранительных органов, медикам, транспортникам, энергетикам, газовикам, руководителям и специалистам других министерств и ведомств, органов местного самоуправления и объектов экономики за постоянное взаимодействие и добросовестный труд, за понимание важности работы по обеспечению безопасности населения республики, которые возложены на них государством. Ведь профилактические мероприятия и оказание помощи попавшим в беду людям давно стали нашей общей задачей», – сообщил начальник ГУ МЧС России по РТ.

Особые слова благодарности он выразил ветеранам.

«Вы для нас – неиссякаемый источник бесценного профессионального опыта и житейской мудрости. Дорогие наши ветераны! Спасибо вам! Не болейте и оставайтесь такими же молодыми душой!» – заключил Рафис Хабибуллин, поздравив в заключение всех коллег с профессиональным праздником.

Президент России Владимир Путин также поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателей, добавив, что сейчас сложнейшая задача, которую решают сотрудники министерства, – организация гуманитарной помощи жителям Нагорного Карабаха.

«Добавлю, что всего за прошедшие 30 лет силами МЧС проведено более 500 гуманитарных операций за рубежом. Считаю это одним из важнейших, значимых направлений вашей работы. Во всём мире знают, что Россия поможет, направит своих спасателей, специалистов туда, где особенно тяжело, доставит самое необходимое», – добавил Владимир Путин.

Президент РФ сообщил, что необходимо и дальше развивать возможности Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в полной мере использовать преимущества современных подходов к прогнозированию рисков, чтобы минимизировать ущерб от стихийных бедствий, пожаров, наводнений, аварий и сберечь жизни людей.

«Народ нашей страны гордится вами. Уверен, что специалисты МЧС России и впредь будут достойно выполнять свою работу. Благодарю вас за службу. Ещё раз поздравляю с Днём спасателя и 30-летием Министерства. И, конечно, с наступающими новогодними праздниками», – заключил Путин.