Начальник КСВУ: «Желаю, чтобы те из вас, кто поступит в военные вузы, стали генералами»

В Суворовском военном училище Казани сегодня отпраздновали юбилейный 75-й выпуск курсантов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я горжусь нашими ребятами, 10 золотых медалей мы вручаем сегодня»

В Суворовском военном училище Казани сегодня отпраздновали юбилейный 75-й выпуск курсантов. В училище приехали радостные родители и первые лица Татарстана, чтобы поздравить выпускников с вступлением во взрослую жизнь.

Перед началом церемонии отец одного из курсантов рассказал о том, как его сын стал носить погоны.

«Я и сам бывший военный, афганец, хотел, чтобы сын тоже стал военным и получил хорошее образование. Он изъявил желание учиться здесь, что меня обрадовало. Я горжусь своим сыном. Жду с нетерпением, когда он получит аттестат», – рассказал Салават Мухаметшин.

Курсанты 4-го взвода, 4-й роты стояли на плацу стройными рядами в парадных белых кителях Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Курсанты 4-го взвода, 4-й роты стояли на плацу стройными рядами в парадных белых кителях. Военный оркестр исполнил гимны России и Татарстана, после этого заместитель начальника училища по воспитательной работе Александр Сухих объявил об официальном начале торжества и дал напутствие курсантам.

«21 июня станет для вас не только днем окончания училища и вручения аттестатов, но и памятным, незабываемым днем в вашей биографии. Для вас годы учебы в училище стали настоящей школой, закалившей волю и характер. Вы получили прочные знания и необходимые навыки для дальнейшей жизни», – сказал он.

Валерий Миронченко: «Пусть сегодня наши дети выходят на свой жизненный старт. Перед ними открывается большая дорога» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заслуги выпускников также отметил начальник Казанского Суворовского военного училища, генерал-майор Валерий Миронченко. По его словам, благодаря усердию и талантам ребят удалось выиграть не одно спортивное соревнование.

«Пусть сегодня наши дети выходят на свой жизненный старт. Перед ними открывается большая дорога. Наши ребята все время занимают первые места, им нет равных. У нас восемь кандидатов в мастера спорта, больше пятидесяти разрядников! Мы гордимся нашими ребятами», – сказал он.

Валерий Миронченко: «Я благодарю учителей, у нас самые сильные педагоги Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Из 71 выпускающегося суворовца десять сегодня получили золотые медали за успехи в учебе. Валерий Миронченко с гордостью рассказал о впечатляющих результатах ребят не только в спорте, но и в учебе.

«Я благодарю учителей, у нас самые сильные педагоги. Мы гордимся, что у нас на ЕГЭ ребята не набирали меньше 80 баллов по физике и математике. Пройдут годы, не забывайте своих друзей одноклассников, преподавателей. Желаю, чтобы все из вас, кто идет в военное училище, стали генералами!» — дополнил он.

Александр Шахназаров (в центре): Наши суворовцы – этот выпуск – молодцы. Знаю, что многие из них продолжают династии военных, желаю ребятам только успехов в дальнейшей жизни» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Суворовские училища дали путевку в жизнь тысячам людей»

Среди почетных гостей сегодня присутствовал представитель старой гвардии – ветеран Сталинградской битвы, полковник Александр Шахназаров. В прошлом году он отметил свое 95-летие. Весной 1942 года, в 15 лет, Александр устроился кочегаром на буксир «Волховстрой», а уже в июле, когда фронт вплотную приблизился и началась Сталинградская битва, его судно вошло в состав Волжской военной флотилии. Он рассказал, что его связывает с Казанским суворовским училищем.

«В это училище я приехал молодым офицером в 1952 году, больше 70 лет назад. Здесь я прослужил больше 20 лет, а потом уволился. Я застал как это училище создавалось, помню, как оно развивалось. Живу недалеко отсюда, это место уже родное для меня. Наши суворовцы – этот выпуск – молодцы. Знаю, что многие из них продолжают династии военных, желаю ребятам только успехов в дальнейшей жизни», – рассказал он.

Алексей Песошин: «Многие из суворовцев сейчас отлично служат и выполняют свой долг в зоне СВО» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Поздравить выпускников также приехал Премьер-министр РТ Алексей Песошин, он поблагодарил преподавательский состав и напомнил об истории создания первых суворовских училищ.

«Дорогие выпускники, хочу поздравить вас от имени Раиса и Правительства Татарстана. В годы Великой Отечественной войны советское государство нашло возможность создать суворовские училища. Дать людям образование и воспитание. Первыми суворовцами были сыны полков, с тех пор училище дало путевку в жизнь тысячам людей, из которых вышли защитники Отечества, великие полководцы и ученые. Многие из суворовцев сейчас отлично служат и выполняют свой долг в зоне СВО», – отметил Алексей Песошин.

После теплых поздравлений и нескольких выступлений народных артистов Татарстана Алексей Песошин вручил аттестаты и золотые медали нескольким суворовцам.

После теплых поздравлений и нескольких выступлений народных артистов Татарстана Алексей Песошин вручил аттестаты и золотые медали нескольким суворовцам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Учась здесь, мы построили для себя фундамент жизни»

Золотой медалист Егор Чирков 7 лет учился военному делу и наукам в стенах училища. Он родом из подмосковного города Чехов. По его словам, это одно из лучших суворовских училищ России.

«Идея о том, чтобы поступить в суворовское училище, пришла моим родителям, а я решил воплотить ее в жизнь. Моя бабушка мечтала, чтобы ее сын был военным, но у нее родились две дочери. Вот, радую бабушку. Наши офицеры часто говорили, что мы, обучаясь здесь, строим фундамент своей жизни. Я полностью с этим согласен. Следующий этап моей жизни пройдет в Смоленской академии противовоздушной обороны, мне нравится быть военным», – рассказал он.

После вручения аттестатов, военный оркестр, родители курсантов и они сами отправились в лес на территории училища. Там в честь выпуска курсантов установили стелу с именами ребят Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После вручения аттестатов, военный оркестр, родители курсантов и они сами отправились в лес на территории училища. Там в честь выпуска курсантов установили стелу с именами ребят.

«Ребята, закладываем для вас установку на успех. Успешен тот, кто достигает поставленных целей добрыми и хорошими намерениями. Принцип "любой ценой" – он не ваш. Честь и совесть не продаются, идите вперед с гордо поднятой головой и творите свою историю успеха», – сказала на прощание представитель совета родителей Светлана Митрошина.