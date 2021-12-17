Начальник казанской полиции онлайн рассказал суворовцам о методах мошенников

Урок в режиме онлайн для воспитанников Елабужском Суворовского военного училища на тему «Раскрытие и расследование преступлений, совершенных с использованием IT-технологий» провел глава УМВД России по Казани Александр Мищихин.

Фото: © пресс-служба УМВД России по Казани

Начальник казанской полиции рассказал студентам об уловках современных аферистов и как их избежать. Особый акцент был сделан на обычный для мошенников сценарий — «Близкий попал в беду». Мищихин рассказал суворовцам о методах и результатах борьбы с такого рода аферами и дал задание рассказать близким и друзьям о правилах кибербезопасности.

Фото: © пресс-служба УМВД России по Казани

«Только за прошедшую неделю путем мошеннических действий казанцы потеряли порядка 15 млн. рублей. Мошенник добивается своего, нажимая на нужные "кнопки", и люди раскрывают конфиденциальную информацию, переводят средства на некий "безопасный счет". Злоумышленники играют на страхе, любопытстве и желании разбогатеть», — отметил начальник управления Александр Мищихин.

Фото: © пресс-служба УМВД России по Казани

В конце урока суворовцы задали вопросы главе управления, а Александр Мищихин в свою очередь пригласил воспитанников училища после окончания учебы на службу в органы внутренних дел.