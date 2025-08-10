Начальник Инспекции госстройнадзора РТ поздравил строителей с профессиональным праздником

Начальник Инспекции государственного строительного надзора РТ Вали Назмеев поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с Днем строителя, отметив значимость их профессии и ее высокий авторитет в обществе. Его слова приводит пресс-служба Инспекции.

Он подчеркнул, что строители своим трудом возводят жилые комплексы, промышленные предприятия, школы, больницы, мосты, прокладывают магистрали и коммуникации, формируют архитектурный облик городов.

«Сердечное спасибо за ваш труд и наставничество! Желаю вам плодотворной работы и успешной реализации интересных проектов! Пусть с каждым днем кирпичик за кирпичиком прочно и крепко строится счастье вашей жизни! Пусть нерушимой будет стена радости и надежд!» – отметил Назмеев.

Он пожелал строителям крепкого здоровья, терпения, душевных сил, мира и благополучия их семьям.