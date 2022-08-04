Начальник ГЖД: Проект кольцевой железнодорожной ветки в Казани полностью готов

Проект создания в Казани кольцевой железнодорожной ветки фактически готов, заявил начальник Горьковской железной дороги (ГЖД) Сергей Дорофеевский. По его словам, сейчас проект уже проходит государственную экспертизу.

После прохождения экспертизы проекта станет известно, во сколько обойдется строительство ветки, добавил Дорофеевский. Только потом можно будет определить порядок финансирования, передает ТАСС.

Кольцевая железнодорожная ветка пройдет через основные спальные районы и деловой центр Казани, в которых проживают 60% населения. Частично жд-пути уже созданы, еще часть будет достраиваться.

Ожидается, что это позволит увеличить пропускную способность, так как существующие перевозки будут «увязаны» с метрополитеном и системой городского пассажирского транспорта.