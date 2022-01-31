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Здоровье
31 января 2022  10:04
Эльза Кузнецова

Начальник Горздрава Нижнекамска пожаловался на нехватку транспорта для осмотра пациентов

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Начальник Управления здравоохранения по Нижнекамскому району Сергей Мерясев на деловом понедельнике пожаловался на нехватку транспорта из-за роста заболеваемости коронавирусом. Машин не хватает, чтобы организовать осмотр пациентов на дому и доставить заболевшим пациентам лекарства на дом. 

«Транспорт нужен именно для того, чтобы усилить амбулаторный этап для терапевтов и педиатров», — отметил докладчик.

Руководитель Нижнекамского района Рамиль Муллин отметил, что сейчас с учетом роста заболеваемости Covid-19 возникла огромная нагрузка на врачей и фельдшеров скорой помощи, а также в целом на средний и младший медперсонал. 

«Здесь очень важно, чтобы каждый, кто может помочь в данной ситуации, созвонился со службой Управления здравоохранения Нижнекамска и предложил свою помощь», — призвал Муллин.

Кроме того, на сегодняшний день система здравоохранения района испытывает серьезные проблемы с кадрами. «Укомплектованность врачами составляет всего 45,8% — это даже меньше половины. Это, конечно, накладывает определенные проблемы в части оперативности и принятия решений», — констатировал Рамиль Муллин.

#нижнекамский район #коронавирус
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