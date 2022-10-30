Начальник ГИБДД РТ: Пешеходов тоже наказывают, штрафуют

Совершаемые пешеходами нарушения Правил дорожного движения привлекают внимание инспекторов, но речь в первую очередь должна идти не о выписывании штрафов, а о сохранении жизни. Об этом в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» заявил начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Рустем Гарипов.

Ведущий поинтересовался у правоохранителя, не упускает ли Госавтоинспекция нарушения правил, совершаемые теми, кто передвигается пешком. По его оценке, «порой складывается ощущение, что пешеходы находятся в привилегированном состоянии».

«Ни в коем случае они из поля зрения не вышли. <…> в их отношении также проводится профилактическая работа, и однозначно их тоже наказывают, штрафуют. Но сейчас нужно говорить не столько о штрафах, сколько о жизни», — подчеркнул Гарипов. Вместе с тем он признал, что у автомобилей есть регистрационные знаки, по которым их можно идентифицировать, тогда как с людьми подобная работа не проводится.

«Мы призываем всех пешеходов соблюдать ПДД и всегда убеждаться при переходе дороги, что транспортные средства пропускают», — заверил также глава республиканского ГИБДД. По его словам, детям также рассказывают о необходимости пропускать машины и иметь на одежде световозвращающие элементы, особенно вне населенных пунктов.

«С начала этого года по вине пешеходов произошло 249 происшествий, в которых погибло 40 пешеходов», — добавил Рустем Гарипов.