news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 18 ноября 2025 20:42

Начальник ГАИ Бугульминского района РТ задержан по подозрению во взятке

Читайте нас в
Телеграм

Начальника Госавтоинспекции Бугульминского района Татарстана Рамиля Ибрагимова сегодня задержали по подозрению в получении взятки. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе МВД по РТ.

По предварительной информации, взятку он получил от жительницы Бугульминского района за успешную сдачу экзамена по правилам дорожного движения и вождению, несмотря на ошибки, которые она допустила.

Факт взятки выявили оперативники Управления собственной безопасности МВД Татарстана. Возбуждено уголовное дело. МВД Татарстана проводит служебную проверку.

Как стало известно агентству, в данном случае речь идет о 35 тысячах рублей. Не исключено, что во время следствия сумма может вырасти, если будет доказано, что подобный случай в его практике был не единственным.

#антикоррупция #взятка
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО за октябрь 2025 года

Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО за октябрь 2025 года

17 ноября 2025
Минниханов поручил проверить строительство птицефабрики в Пестречинском районе

Минниханов поручил проверить строительство птицефабрики в Пестречинском районе

17 ноября 2025