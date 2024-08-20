Начальник цифрового управления ФСИН России задержан по подозрению в получении взятки

Начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба пенитенциарного ведомства.

Отмечается, что задержание произошло при взаимодействии Главного управления собственной безопасности ФСИН России и сотрудников ФСБ России.

«Результатом совместной работы стало возбуждение ГСУ СК России по Москве уголовного дела. В настоящее время сотрудник задержан, проводятся следственные действия, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения», – говорится в заявлении. Назначена служебная проверка.