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Происшествия 20 августа 2024 18:19

Начальник цифрового управления ФСИН России задержан по подозрению в получении взятки

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Начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба пенитенциарного ведомства.

Отмечается, что задержание произошло при взаимодействии Главного управления собственной безопасности ФСИН России и сотрудников ФСБ России.

«Результатом совместной работы стало возбуждение ГСУ СК России по Москве уголовного дела. В настоящее время сотрудник задержан, проводятся следственные действия, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения», – говорится в заявлении. Назначена служебная проверка.

#фсин
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