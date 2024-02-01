Начальник цеха Порохового завода: «Мы провели большую работу по техперевооружению»

Максим Романов: «Переживал, что не смогу оправдать надежд высшего руководства. Главное – иметь желание, стремление, не бояться принимать решения, уметь перестраиваться и мыслить рационализаторски»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Для достижения намеченных целей нужно быть готовым к любым трудностям»

Максим Викторович, помните свой первый день на заводе? С чего все начиналось?

Конечно! С пороховым заводом я познакомился задолго до своего трудоустройства. Учась в КГТУ (ныне КНИТУ-КХТИ), проходил в его стенах производственную практику. Получил диплом по специальности «химическая технология высокомолекулярных соединений» и в 2004 году решил продолжить работу на одном из старейших предприятий отрасли.

Начал трудиться мастером цеха №6. С первых дней с головой погрузился в технологический процесс, в совершенстве изучил и освоил сборку специзделий. Спустя три года занял должность начальника цеха. Вот тут у меня, скажу без преувеличения, появился страх. Я понимал всю ответственность, возложенную на мои плечи. И сегодня с большой благодарностью и уважением вспоминаю о тех людях, которые были в те годы рядом, поддерживали кто дружбой, а кто отеческим советом.

В 2008 году я был переведен начальником в цех №5, где с нуля постигал азы пороходелия. По полочкам в голове расставлял всю цепочку изготовления основной продукции. Параллельно занимался написанием диссертации. Времени катастрофически не хватало, было очень сложно совмещать производство и научную работу. В 2012 году меня назначили заместителем начальника научно-производственного отдела. Успешно защитив кандидатскую, в 2017-м вновь возглавил цех №6.

С каким настроением вернулись в зарядный цех, в котором когда-то началась ваша профессиональная деятельность на предприятии?

Переживал, что не смогу оправдать надежд высшего руководства. За пять лет в цехе произошли кадровые перестановки, коллектив заметно обновился и омолодился, многие аксакалы-зарядники ушли на заслуженный отдых. Но я был уверен: для достижения намеченных целей нужно быть готовым к любым трудностям, ведь человек способен справиться с работой любой сложности. Главное – иметь желание, стремление, не бояться принимать решения, уметь перестраиваться и мыслить рационализаторски.

В рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011-2020 годы» нами была проделана большая работа по реконструкции и техническому перевооружению производства и испытательной станции, проведены мероприятия по обеспечению безопасности предприятия. В ближайшее время мы ожидаем продолжения этой программы.

«С пороховым заводом я познакомился задолго до своего трудоустройства. Учась в КГТУ (ныне КНИТУ), проходил в его стенах производственную практику» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Основная задача – оптимизация потока производства изделий»

Ваш цех участвовал в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Что с того момента уже достигнуто и что еще предстоит сделать?

Эксперты Федерального центра компетенций провели полный анализ работы цеха. Данные протокола свидетельствуют о большом количестве незавершенного производства, об операциях, не создающих ценности, об отсутствии четкого планирования, неравномерной загрузки кадров, о выведенном из строя оборудовании. Основная задача сейчас для нас – оптимизация потока производства изделий, увеличение выработки на 30%, снижение незавершенного производства, сокращение времени протекания процесса.

На данный момент удалось минимизировать перемещения персонала и привести в порядок рабочие места. Лишние движения повышают утомляемость сотрудников, снижают их работоспособность и могут привести к росту травматизма и профессиональных заболеваний. Что касается выведенного из строя оборудования, то его системы КИП давно устарели и найти подходящую по конфигурации деталь в настоящее время невозможно. Выход один – полная модернизация технологических узлов. Нам еще предстоит проделать большую работу. Не стоит забывать, что все изменения происходят благодаря людям. Поэтому главной задачей для моей команды является формирование готовности работников к переменам.

Сегодня в цехе работает много молодежи. Сколько времени, на ваш взгляд, нужно, чтобы из молодого специалиста вырастить хорошего работника?

Не стану кривить душой и говорить, что после института на завод приходит человек с таким багажом знаний, который можно применить на производстве. Взять, например, мастера. Новичку я сразу говорю: «Забудь все то, чему тебя учили». Вузовская теория расходится с заводской практикой.

Чтобы стать истинным специалистом в нашей области, нужно съесть не один пуд соли, освоить под надзором опытных наставников долгий и сложный технологический процесс, проявить собственную смекалку. На это требуется не менее двух лет. Очень радует, что среди новичков, пришедших на завод, много трудолюбивых, целеустремленных, любознательных, энергичных людей, тех, кому можно передать опыт и знания.

«Очень радует, что среди новичков, пришедших на завод, много трудолюбивых, целеустремленных, любознательных, энергичных людей, тех, кому можно передать опыт и знания» Фото: kzn.ru

«У меня нет любимчиков среди подчиненных»

Какие яркие моменты трудовой деятельности вам особенно запомнились?

Таких моментов много. Мы не стоим на месте, на заводе всегда что-то происходит – реконструкции, обновления. Самое запоминающееся событие – разработка, изготовление и внедрение роторного станка резки порохов. Легко ничего не дается. Учились всему методом проб и ошибок. Пришлось приложить немало усилий к переобучению персонала для работы на новом оборудовании. Цель была достигнута, а значит, мы двигались в правильном направлении.

Вы с большим энтузиазмом относитесь к своим обязанностям. Какова основная мотивация для вас в работе на предприятии?

Я люблю свое дело. Здесь все время приходится изучать что-то новое, постоянно расширять свой профессиональный кругозор, нарабатывая ценный опыт. Основная мотивация, которой руководствуюсь в работе, – это новизна и непрерывное совершенствование мастерства. На данный момент прохожу обучение по программе подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности».

Какого главного принципа придерживаетесь в работе?

Быть справедливым во всем. Я всегда действую только исходя из этого принципа. У меня нет любимчиков среди подчиненных, ко всем отношусь одинаково и в отношении всех принимаю объективные решения. Строго слежу, чтобы каждый сотрудник выполнял обязанности согласно должностной инструкции.

«У меня нет любимчиков среди подчиненных, ко всем отношусь одинаково. Строго слежу, чтобы каждый сотрудник выполнял обязанности согласно должностной инструкции» Фото: kzn.ru

«Главный жизненный стимул – это семья»

Что вам в жизни помогает всегда оставаться в тонусе, восполнять силы, двигаться вперед?

На первом месте для меня – семья. Вот главный жизненный стимул. Семейное благополучие – неотъемлемая составляющая счастья. Моя гордость – двое сыновей. Оба увлекаются плаванием, зимой катаются на лыжах и сноуборде.

Что касается личных увлечений, то, как поется в песне: «…в хоккей играют настоящие мужчины». С детства мне импонирует этот вид спорта, а с приходом на предприятие Александра Борисовича Лившица – сторонника здорового образа жизни – этот интерес возрос. Именно он приобщил меня к увлекательной и эмоциональной игре. Командный спорт помогает отвлечься от рутинных дел, приятно провести время с друзьями, а заодно и обеспечить себе физические тренировки.

Какие человеческие качества вы цените в себе и в других людях?

Самое ценное качество человека – пунктуальность. Имидж приходящего вовремя делает работника в моих глазах более обязательным и исполнительным. Понимаю, что универсального лекарства от опозданий не существует. Сотрудник сам должен понять и переосмыслить свое поведение. Если кто-то из подчиненных не приходит в установленное время на совещание, сразу высказываю недовольство. Непунктуальность дезорганизует работу, снижает уровень доверия и уважения.

Подводя итог нашей беседе, можете ли вы вывести личную формулу жизненного благополучия?

Дружный сплоченный коллектив, который может не только слаженно работать, но и отлично отдыхать вместе. Плюс к этому – семья, поддерживающая меня во всех начинаниях. Эти составляющие вместе и равно – благополучие!

Блиц-опрос

Ваше последнее достижение?

Мне присвоили звание «Почетный химик».

Самый ценный совет, который вы получили в жизни, и кто вам его дал?

Скорее это не совет, а наставления моего отца: «Надейся только на себя!», «Сам себе не поможешь – никто не поможет!»

Способность, которой вы хотели бы обладать?

Телепортация. Хочу быстрее, минуя дорожные пробки, добираться до дома.

Место на земле, где вы хотели бы побывать?

Северный полюс. Скажу больше, я бы не отказался искупаться в одном из морей Ледовитого океана.

Если бы вам предложили написать книгу о заводе, то какими бы словами она заканчивалась?

Этими словами были бы последние строчки из гимна предприятия: «Да здравствует завод! Он был, он есть и будет!»