Происшествия 16 ноября 2025 12:21

Начальник цеха и машинист пойдут под суд за гибель рабочего в Татарстане

Завершено расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности на одном из предприятий Альметьевска, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 11 марта начальник цеха допустил проведение погрузочно-разгрузочных работ без должного контроля за соблюдением правил охраны труда. В это время машинист автокрана подрядной организации использовал неисправное оборудование и допустил нахождение людей под стрелой крана.

В результате на рабочего, находившегося под краном, упала металлическая труба. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Уголовное дело #погиб рабочий #Альметьевск
