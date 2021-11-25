Начальник Центра ГИМС в Челнах призвал рыбаков не выходить на тонкий лед

Руководитель Набережночелнинского инспекторского отделения Центра ГИМС МЧС России по РТ Абузар Нугуманов назвал водные объекты, представляющие опасность в период ледостава, и рассказал о безопасности людей на воде в осенне-зимний период.

На прошедшей в Автограде пресс-конференции представитель МЧС уточнил, что на сегодня толщина льда на водоемах составляет от 0 до 3 сантиметров, его структура не сформировалась. Имеются открытые участки на реках Кама, Мелекеска, Шильна и Челнинка. Пока все водоемы являются опасными, подчеркнул Абузар Нугуманов.

Он перечислил восемь мест, где челнинцы поястоянно выходят на лед. Это нижний бьеф Камы в районе плотины, Мелекеска в районе Колокольного моста и напротив дома 10/70 в поселке ГЭС, Кама в районе остановки «Центральная» напротив Элеваторной Горы, в районе городского пляжа, у лодочных станций «Навигатор» и «Альбатрос», в районе жилого комплекса «Чаллы Яр».

«Эти места опасны, но сюда постоянно выходят любители рыбалки», — отметил руководитель центра.

Для патрулирования водных объектов привлекаются внештатные инспекторы ГИМС, члены ОСВОД, спасатели ЗПСО-6, представители СМИ, работники исполкома города, сотрудники полиции.

«При выявлении нарушений правил безопасности на водных объектах и выходе на лед толщиной менее 7 сантиметров составляются административные протоколы», — добавил Абузар Нугуманов .

Спикер обратился к любителям водной рыбалки. «Сейчас самое привлекательное время для рыбалки. Но лед еще не окреп, его толщина не более 3–5 сантиметров. Погода на сегодняшний день нестабильна: то плюс, то минус. Прежде чем выйти на лед, подумайте, стоит ли ради какой-то маленькой рыбы рисковать своей жизнью», — заключил он.

В 2021 году в Набережных Челнах утонули шесть человек, двое из них дети.