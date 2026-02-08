Начальник базы «Волгатехпромснаба» пойдет под суд за гибель электрика

В Татарстане перед судом предстанет начальник производственной базы ООО «Волгатехпромснаб». Его обвиняют в нарушении правил безопасности, что привело к гибели работника. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 22 сентября 2025 года руководитель поднял электрика на высоту около пяти метров с помощью погрузчика, который не предназначен для этих целей. Во время работ мужчина упал на землю. Он получил тяжелые травмы и позже умер в больнице.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.