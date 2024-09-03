Начались съемки первого международного фильма о снежных барсах

Выставка «Ирбис. Кошка-невидимка» в Казанском Кремле

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис» начал съемки международного проекта об этих диких кошках, рассказала ТАСС директор межрегиональной ассоциации Дарья Петрова.

Она уточнила, что новая лента станет продолжением первого документального фильма-исследования «Хозяин Алтайских гор».

«Если первый фильм мы снимали на территории национального парка „Сайлюгемский“, то второй будет включать все заповедные территории, где обитает снежный барс», — поведала Петрова.

По ее словам, съемки уже прошли в Монголии и Индии. Она заверила, что во второй части авторы не оставят без внимания семью Турала — главного героя первой части.

Премьера «Хозяина алтайских гор» состоялась в октябре 2023 года. Фильм снимали три года, как заявили создатели, впервые удалось запечатлеть жизнь снежного барса в дикой природе России так подробно. Главным героем стал детеныш барса, недавно появившийся на свет. Сотрудники Сайлюгемского национального парка нарекли его Туралом (по-алтайски «бессмертный») после того, как детеныш единственный из всех выжил во время зимней бескормицы. В озвучивании фильма принимали участие Константин Хабенский и Николай Дроздов.