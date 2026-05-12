«Начали с боязнью». «Спартак» закончил весеннюю сказку «Рубина» и продолжил борьбу за «бронзу»
Как Ву «сожрал» Даку. Рубин проиграл, но весну не провалил
«Рубин» впервые за весну проиграл. Команда уступила «Спартаку» в единоборствах и скоростях, а Даку уступил в дуэли Ву. Ранее казанцы выдали фантастическую серию без поражений, закрепились на седьмом месте и сделали задел на будущий сезон. Почему вчера «Рубин» оказался слабее и почему это не повод бить в набат – в материале «ТИ-Спорта».
– Я думал, ты в Ярославле», — обратился один из московских фотографов к своему коллеге в пресс-центре за полчаса до начала игры.
— Нет, там Юра, но я думал, что татары их хлопнут сегодня, — отвечал его коллега.
— Да уж, фактор Радулова, — парировал первый.
Кубок Гагарина проник даже на «Лукойл Арену» в этот судьбоносный вечер, хотя для «Спартака» решалась его судьба в борьбе за попадание в тройку сильнейших.
Что интересно, команды начали матч тоже по-хоккейному. Красно-белые будто при розыгрыше большинства расставились по периметру у вратарской площади «Рубина» и принялись методично наращивать давление своей позиционной атакой, что в итоге и вылилось в гол Кристофера Ву после стандарта. Нижегородов задержался и сломал все шансы на создание искусственного офсайда, так что гол оказался полностью легитимным.
«Кристофер!» — объявлял диктор на стадионе.
«ВУ-У-У!!!» — гудела в ответ арена.
Защитник в итоге был признан лучшим игроком матча, но дело не только в его забитом мяче, а в его личной дуэли с главной звездой «Рубина» Мирлиндом Даку, но об этом позже.
Заполнена «Лукойл Арена», кстати, была совсем не под завязку. Процентов на 65 (22 552 зрителя). Решили, что команда, не проигрывающая вот уже девять туров подряд, — не тот соперник, чтобы почтить своим присутствием, или продолжающиеся майские дают о себе знать?
«Спартак» явно был окрылен победой над ЦСКА в недавнем дерби в Кубке России и на кураже продолжал делать то, что стало получаться при Карседо. Москвичи полностью владели инициативой и особо не подпускали казанцев к своим воротам.
«Ехали в Москву с настроением добиться положительного результата, но следует признать, что «Спартак» был сильнее. Все 90 минут он действовал лучше, был быстрее в игровых действиях, показывал высокое исполнительское мастерство. Нам не удалось показать ту решимость, что была у «Спартака», особенно в первом тайме, и нас за это наказали. Во втором тайме вышли гораздо агрессивнее, действовали более цепко. Забили в концовке, но времени отыграться уже не было», — признавал на послематчевой пресс-конференции Франк Артига.
Этот тайм напоминал то, что происходило в домашнем матче «Рубина» против ЦСКА, когда у команды Артиги получалось всё, глаза горели и все получали удовольствие от своей игры, а у второй команды в атаке не выходило вообще ничего. Только на этот раз на месте «армейцев» оказался сам «Рубин».
И самым ярким примером стал выход один на один Маркиньоса со Ставером. Благо, Евгений сыграл шикарно на выходе и выбил мяч из ног Маркиньоса, последний попытался продемонстрировать падение, но повтор показал, что голкипер чисто сыграл в мяч.
«Безусловно, матч против „Спартака“ был очень сложным, но мы понимали это еще и до начала игры. Одно дело, когда ты готовишь план на матч против такой команды, как „Балтика“, где тактический рисунок предсказуемый. А другое дело, когда готовишь план на игру против „Спартака“. У красно-белых множество тактических вариантов, они не используют какую-то одну четкую структуру, действия команды меняются в зависимости от того, как проходит матч», — продолжал Артига.
Несколько иначе дела обстояли после перерыва (как и в том памятном матче с армейцами). «Рубин» вышел более заряженным, и уже в начале тайма казанцы создали два классных момента, которые должны были заканчиваться голом.
Сначала Грипши и Ходжа выходили на рандеву с вратарем, но Назми решил бить сам и попал в защитника вместо передачи партнеру. После этого атака захлебнулась. Затем Руслан Безруков едва не сравнял счет после углового — спасла перекладина после мощного удара слёта.
«Мы проиграли единоборства. Это то, за счет чего можно было переиграть такую команду, как «Спартак»
Но в конечном итоге все упиралось в тот факт, что «Спартак» в этот день был более мотивирован — у «красно-белых» идет настоящая рубка за попадание в медали, в то время как «Рубин» свои основные задачи в сезоне уже решил. Отсюда и столь низкие скорости по сравнению со скоростями игроков «Спартака».
Но не только за счет проигранных скоростей в этом матче «Рубин» оказался заслуженно бит. Если смотреть каждый эпизод отдельно, то было видно, как казанские игроки уступают в своих микродуэлях. Оба пропущенных гола в ворота казанцев — результат персональной недоработки защитников. В первом недоработал Мальдонадо. Во втором — упустил свою зону ответственности Игор Вуячич.
А не такие уж многочисленные попытки игроков «Рубина» сыграть через любимый короткий разрезающий пас шли бесхитростно через Даку, который почему-то все время лез туда, где его поджидал Кристофер Ву. Французский защитник в итоге полностью перерезал весь «коннект» между средней зоной и наконечником казанцев и «сожрал» албанца.
После игры корреспондент «ТИ-Спорта» поинтересовался у Артиги, не считает ли он, что эти эпизоды и стали определяющими в первом поражении «Рубина» нынешней весной.
«Вы правы. Как можно было нивелировать высокий исполнительский уровень „Спартака“? За счет выигрыша единоборств в каждой из микродуэлей. Иногда мы показывали это в других матчах с такими большими соперниками. Но сегодня мы вышли с некой боязнью», — признал испанский специалист.
Не драматизируем. Задел есть
Да, давайте признаем, что этот матч был одним из худших в исполнении «Рубина» под руководством Франка Артиги. Были и безликие поединки с середняками а-ля «Оренбург» или «Сочи», но поражения в таком ключе «Рубин» еще не видел. Единственное фиаско от махачкалинского «Динамо» сложно было назвать заслуженным — погодные условия и не самые понятные решения судей сделали свое дело.
Однако то, что команда показала за два с половиной месяца весны, даёт основания смотреть в будущее с оптимизмом. Сам Артига после игры не стал драматизировать результат. Он напомнил, что его футболисты сделали за эти два с половиной месяца.
«Ребята провели фантастическую серию весной. Я сказал им об этом до игры, сказал, что они достойны наградить себя хорошим матчем со "Спартаком", что у них не должно быть страха. После игры сказал, что надо упорно работать на неделе, чтобы порадовать болельщиков и одержать победу, заслужить аплодисменты зрителей. Они этого заслуживают», – рассказал испанец.
А взять моменты даже из этого матча, который можно переносить на будущий сезон, можно и нужно. Во-первых, гол на последних минутах. Парни всё-таки подрались до конца и размочили счёт. Во-вторых, шикарная игра Евгения Ставера, который вырос колоссально со времен своего дебюта в РПЛ.
Седьмое место по итогам сезона — не прорыв, а задел. При грамотном усилении летом «Рубин» может выглядеть ещё увереннее. Эту весну для «Рубина» нельзя назвать потерянной, скорее — фундаментом.