Началась заявочная кампания в родительский комитет при Минмолодежи РТ

До 15 мая будет продолжаться заявочная кампания в состав родительского комитета при Министерстве по делам молодежи Татарстана.

«Целью родительского комитета является оказание экспертного содействия в исследовательской, научной, проектной, информационной и иных видах деятельности, связанных с ведением работы по взаимодействию с подростками в Республике Татарстан», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Любой инициативный родитель, имеющий ребенка-подростка в возрасте от 14 до 18 лет и являющийся экспертом в определенной области, может войти в состав родительского комитета.

На плановых ежегодных встречах будут подниматься актуальные темы, касающиеся подростков, а также обсуждаться решения соответствующих вопросов. Предполагается проведение двух — трех заседаний в год.

В состав родительского комитета войдут председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и эксперты-члены.

Для подачи заявки нужно заполнить гугл-форму по ссылке.