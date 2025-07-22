Началась регистрация на X Всероссийскую неделю охраны труда

Открыта регистрация на X Всероссийскую неделю охраны труда (ВНОТ), которая пройдет с 15 по 18 сентября текущего года на территории Университета «Сириус» (федеральная территория «Сириус»). Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В прошлом, 2024 году в рамках деловой программы состоялось более 150 мероприятий, которые собрали свыше 8 тыс. участников из 89 регионов России и 27 иностранных государств, включая 200 зарубежных делегатов.

Чтобы стать участником ВНОТ-2025, необходимо зарегистрироваться в едином личном кабинете на сайте фонда «Росконгресс». Уже являющиеся пользователями ЕЛК могут подать заявку внутри единого личного кабинета.

Подробная информация об условиях участия размещена на официальном сайте ВНОТ.

Переход к единому личному кабинету – reg.roscongress.org/ru/login.

Подробнее узнать о ВНОТ можно по ссылке.

Ответы на популярные вопросы собраны в Telegram-боте ВНОТ.

При наличии вопросов относительно участия следует обратиться в информационный центр ВНОТ по телефону 8 (495) 640-78-27 или по электронной почте info@rusafetyweek.com.

Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты РФ, оператором – фонд «Росконгресс». Оргкомитет ВНОТ возглавляет заместитель вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

ВНОТ за десять лет проведения стал настоящей кузницей идей и драйвером перемен в области безопасности труда. Форум – уникальная коммуникационная площадка международного уровня, где закладываются основы для создания новых экспертных сообществ и законодательных инициатив.

На юбилейном событии соберутся эксперты, представители бизнеса, федеральных и региональных органов власти, чтобы обменяться опытом и найти инновационные решения в области охраны труда, социального обеспечения и устойчивого развития. Основной стратегической темой деловой программы мероприятия станет тема «Народосбережение – гарантия устойчивого развития».

Ожидается, что в главном социальном форуме страны примут участие более 10 тыс. человек из 89 регионов России. В рамках ВНОТ-2025 также будет продолжена работа по международному треку, включая сотрудничество в рамках Сети по охране труда стран БРИКС.

На юбилейном ВНОТ расширят тематику выставочной экспозиции: добавятся стенды, посвященные промышленной робототехнике и инновациям в сфере безопасного труда на производстве. Особое внимание будет уделено реабилитации и восстановлению здоровья работников, а также адаптации и трудоустройству ветеранов специальной военной операции. Хедлайнером направления выступает Федеральное медико-биологическое агентство России, руководитель которого Вероника Скворцова в текущем году вошла в состав организационного комитета ВНОТ.

Помимо прочего, впервые будет запущен специальный трек деловой программы, ориентированный на предприятия малого и среднего бизнеса, что подчеркивает важность поддержки МСП в вопросах охраны труда и социального обеспечения.

В 2025 году традиционный фэшн-показ средств индивидуальной защиты получит совершенно новый формат, призванный удивить как зрителей, так и участников. Показ будет сосредоточен на сочетании эстетики, функциональности и инновационных технологий, а главной темой станет интеграция моды и защиты. Молодые дизайнеры продемонстрируют креативные решения в области создания не только стильной, но и безопасной одежды. Участники смогут наблюдать за живыми демонстрациями, где модели будут представлять новейшие разработки из материалов, способствующих повышению уровня защиты.

По традиции в рамках ВНОТ-2025 организуют Молодежный день – главное событие в области охраны труда, направленное на создание условий для развития интеллектуального, творческого и личностного потенциала молодых специалистов, популяризации деятельности по обеспечению безопасности труда и формирования культуры безопасности на предприятиях.