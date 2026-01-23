Начала работать ледовая переправа Аракчино – Верхний Услон
Ледовая трасса длиной более 3 километров сокращает дорогу от Казани до Верхнего Услона на 62 километра. По льду Волги с двух сторон уже отправились первые легковушки.
«Владельцем ледовой переправы было принято решение об открытии 22 января переправы из Аракчино до населенного пункта Верхний Услон. Прежде всего, конечно, мы удостоверились, что есть все необходимые документы. Затем мы с владельцами переправы еще раз проверили прочность и толщину льда, она составила 25-30 см», – рассказал руководитель Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ Денис Мокеев.
Он отметил, что предписания всех дорожных знаков, находящихся на переправе, необходимо безусловно соблюдать, и посоветовал перед пользованием дорогой ознакомиться с информационными аншлагами, расположенными при въезде.
По словам спасателя, ни в коем случае не следует нарушать установленные интервалы и скорость движения, а также останавливаться на переправе. Кроме того, перед проездом нужно снять ремень безопасности и приоткрыть дверь.
Допустимая масса автотранспорта не должна превышать 2,5 тонны.