Начала работать ледовая переправа Аракчино – Верхний Услон

Ледовая трасса длиной более 3 километров сокращает дорогу от Казани до Верхнего Услона на 62 километра. По льду Волги с двух сторон уже отправились первые легковушки.

‎«Владельцем ледовой переправы было принято решение об открытии 22 января переправы из Аракчино до населенного пункта Верхний Услон. Прежде всего, конечно, мы удостоверились, что есть все необходимые документы. Затем мы с владельцами переправы еще раз проверили прочность и толщину льда, она составила 25-30 см», – рассказал руководитель Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ Денис Мокеев.

Он отметил, что предписания всех дорожных знаков, находящихся на переправе, необходимо безусловно соблюдать, и посоветовал перед пользованием дорогой ознакомиться с информационными аншлагами, расположенными при въезде.

По словам спасателя, ни в коем случае не следует нарушать установленные интервалы и скорость движения, а также останавливаться на переправе. Кроме того, перед проездом нужно снять ремень безопасности и приоткрыть дверь. ‎

Допустимая масса автотранспорта не должна превышать 2,5 тонны.