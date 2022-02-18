Набсовет ОЭЗ «Алабуга» одобрил проект Kastamonu на 30 млрд рублей

Наблюдательный совет ОЭЗ «Алабуга» одобрил проект компании Kastamonu по производству древесных плит, предполагающий инвестиции в размере 30 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба особой экономической зоны.

Очередное заседание наблюдательного совета провел Президент Татарстана Рустам Минниханов, отмечает пресс-служба руководителя республики.

Новый проект станет уже пятым по счету, который холдинг Hayat реализует в ОЭЗ «Алабуга». Общий объем инвестиций приближается к 1 млрд долларов.

«Это большой проект и, несомненно, он очень важен для нас», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Кроме того, компания Kastamonu подписала крупное соглашение, согласно которому колледж «Алабуга Политех» за десять лет подготовит 200 квалифицированных специалистов для нужд расширяющегося производства. Президент Татарстана назвал «Алабуга Политех» образцом того, как необходимо готовить кадры.