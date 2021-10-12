Набсовет Инвестиционно-венчурного фонда РТ обсудил финансирование инновационных проектов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин провел заседание наблюдательного совета Инвестиционно-венчурного фонда республики. В частности, его участники обсудили финансирование инновационных проектов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Заседание набсовета прошло в Доме Правительства РТ. Некоторые участники присоединились к нему удаленно, по видеосвязи.

В частности, были затронуты такие вопросы, как финансирование проектов — победителей конкурса «Старт-1» программы поддержки инновационных проектов «Идея-1000», а также проектов в рамках конкурсов «Старт-2» и «Старт-3».

Кроме того, обсуждался и вопрос запуска программы «Акселерации инновационных проектов в рамках подготовки к проведению Российского венчурного форума 2022 года»

Помимо этого, члены наблюдательного совета Инвестиционно-венчурного фонда РТ утвердили методику «Оценка рисков реализации инновационного и (или) технологического проекта».