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«Набраться сил, чтобы покорять вершины»: медики ДРКБ провели зарядку для 200 школьников
Сотрудники Детской республиканской клинической больницы провели для учеников 35-го лицея Казани акцию «Здоровый образ жизни – это модно».
Сначала для ребят из пришкольного лагеря, которые в следующем учебном году пойдут во второй класс, провели лекцию о здоровом образе жизни. Заведующая центром здоровья ДРКБ педиатр-эндокринолог Гузэль Яруллина рассказала о пользе спорта, режиме дня и правильном питании. Ребята смогли поучаствовать в интерактиве и определить какие продукты полезны для здоровья, а какие вредны.
После окончания лекции дети задали врачу интересующие вопросы. Например, их интересовало, как защититься от клещей в лесу и могут ли появиться клопы в постельном белье.
«Важно уже в этом возрасте говорить с детьми о здоровом образе жизни, ведь у них вредные привычки появляются раньше. Вот пример – в нашу поликлинику привели семимесячного ребенка на лечение, он лежал на электрофорезе, а мама держала телефон перед его глазами и малыш спокойно лежал. Я сразу подбежала и спросила у мамы, зачем в таком возрасте ребенку давать телефон, на что она ответила, чтобы он смирно лежал. Я ей ответила, что лучше бы сказку малышу почитали», – подчеркнула Гузэль Яруллина.
После окончания лекции воспитанников пришкольного лагеря пригласили на свежий воздух. Во дворе лицея для ребят провели массовую зарядку.
«Мы сегодня командой Детской республиканской клинической больницы, которая находится рядом – через дорогу решили вам устроить небольшой сюрприз, хотим вместе с вами провести зарядку, чтобы быть здоровее, умнее, красивее, чтобы у нас прибавилось сил, чтобы покорять вершины», – отметила заместитель главного врача ДРКБ по организационно-методической работе Альмира Мустафаева.
Во флешмобе поучаствовали порядка 200 детей, ребята с удовольствием повторяли движения за инструктором под музыку, подпевая знакомым песням.
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