«Набраться сил, чтобы покорять вершины»: медики ДРКБ провели зарядку для 200 школьников

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Сотрудники Детской республиканской клинической больницы провели для учеников 35-го лицея Казани акцию «Здоровый образ жизни – это модно».

Сначала для ребят из пришкольного лагеря, которые в следующем учебном году пойдут во второй класс, провели лекцию о здоровом образе жизни. Заведующая центром здоровья ДРКБ педиатр-эндокринолог Гузэль Яруллина рассказала о пользе спорта, режиме дня и правильном питании. Ребята смогли поучаствовать в интерактиве и определить какие продукты полезны для здоровья, а какие вредны.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

После окончания лекции дети задали врачу интересующие вопросы. Например, их интересовало, как защититься от клещей в лесу и могут ли появиться клопы в постельном белье.

«Важно уже в этом возрасте говорить с детьми о здоровом образе жизни, ведь у них вредные привычки появляются раньше. Вот пример – в нашу поликлинику привели семимесячного ребенка на лечение, он лежал на электрофорезе, а мама держала телефон перед его глазами и малыш спокойно лежал. Я сразу подбежала и спросила у мамы, зачем в таком возрасте ребенку давать телефон, на что она ответила, чтобы он смирно лежал. Я ей ответила, что лучше бы сказку малышу почитали», – подчеркнула Гузэль Яруллина.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

После окончания лекции воспитанников пришкольного лагеря пригласили на свежий воздух. Во дворе лицея для ребят провели массовую зарядку.

«Мы сегодня командой Детской республиканской клинической больницы, которая находится рядом – через дорогу решили вам устроить небольшой сюрприз, хотим вместе с вами провести зарядку, чтобы быть здоровее, умнее, красивее, чтобы у нас прибавилось сил, чтобы покорять вершины», – отметила заместитель главного врача ДРКБ по организационно-методической работе Альмира Мустафаева.

Во флешмобе поучаствовали порядка 200 детей, ребята с удовольствием повторяли движения за инструктором под музыку, подпевая знакомым песням.