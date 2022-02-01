Набор волонтеров на чемпионат мира по волейболу стартует 21 февраля

Организационный комитет чемпионата мира по волейболу 2022 объявил о начале набора волонтеров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

Предполагается, что в подготовке и организации самого турнира примут участие более 3500 волонтеров по 18 направлениям. Отбор кандидатов будет проводиться в волонтёрских центрах городов-организаторов. На момент старта турнира кандидату должно быть 18 лет. Кроме того будут оцениваться знания английского языка, а также умение работать в команде.

Чтобы попасть в команду волонтеров, необходимо оставить заявку в специальном разделе на сайте Оргкомитета турнира.

Сам Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября этого года в десяти городах России, в том числе и Казани. Участниками турнира станут 24 национальные сборные.