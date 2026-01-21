Набор книг «Читаю сам» на татарском языке для первого чтения выпустили в Татарстане

Набор книг «Үзем укыйм» («Читаю сам») на татарском языке для первого чтения выпустили в Татарстане. Он включает в себя простые и увлекательные истории, яркие иллюстрации и удобный формат. В тексте используются короткие слова (не более пяти-шести букв). Книги предназначены для детей старшего дошкольного возраста, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе регионального отделения организации «Движение Первых».

Книги созданы для того, чтобы ребенок полюбил чтение с самого раннего возраста. Главным героем историй стал барсик по имени Барлас, символ «Движения Первых» в Татарстане. Он попадает в разные ситуации, знакомые юным читателям, и учится с ними справляться.

«Книги созданы для детей, которые только учатся читать. Они отлично подойдут для самостоятельного чтения. Семь историй рассказывают о приключениях барсика Барласа и о правилах безопасности: например, как вести себя, когда остался один дома, встретил бродячих собак или поехал на общественном транспорте. Благодаря мастерству Йолдыз Миннуллиной, истории получились легкими и увлекательными, поэтому не только расскажут важную и полезную информацию, но и, мы надеемся, вызовут интерес к чтению у ребят», – отметила в беседе с агентством заместитель руководителя Движения Первых в Татарстане Диляра Галеева.

Книги серии «Үзем укыйм» («Читаю сам») написаны простым языком, небольшие по объему, поэтому ребенок сможет прочитать их самостоятельно. Они формируют читательскую привычку с самого появления навыка чтения.

Тема безопасности, которая является сквозной для всех книг, преподнесена в увлекательном формате. Книги учат детей, как справляться с разными ситуациями – во время прогулки в жаркую погоду, поездки в общественном транспорте, при встрече с незнакомцами.

Книги раздаются на безвозмездной основе воспитанникам старших и подготовительных групп в татарских детских садах республики и уже в этом месяце поступят в продажу. Кроме того, на начало 2026 года запланировано издание русскоязычных книг.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.