Наблюдательный совет общества «Знание» возглавил Сергей Кириенко

Председателем наблюдательного совета Российского общества «Знание» стал первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, а генеральным директором Российского общества «Знание» — основатель холдинга «Нетология групп» Максим Древаль. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Новый руководящий состав организации был утвержден на III съезде организации в Москве.

Заместителями председателя набсовета стали помощники Президента РФ Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко, а также Любовь Духанина. Также в набсовет вошли министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Росмолодежи Александр Бугаев и президент Российской академии наук Александр Сергеев, отметили в пресс-службе.

Российское общество «Знание» — общественная некоммерческая организация, действующая с 2016 года.

В марте 2021 года Максим Древаль предложил создать технологичную платформу знаний, которая бы опиралась на просветительский опыт и традиции Советского Союза. Эту идею поддержал Президент России Владимир Путин и в ходе послания Федеральному Собранию заявил о необходимости перезапуска общества «Знание» на современной цифровой платформе.