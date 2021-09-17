Наблюдатели «Справедливой России» прошли годовое обучение и психологическую подготовку

Наблюдатели партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» перед выборами прошли специальное обучение и психологическую подготовку. Об этом сообщил сегодня в Едином информационном центре председатель совета регионального отделения партии, депутат Госсовета РТ Альмир Михеев.

«Мы покрываем 100% избирательных участков, у нас 2 707 членов комиссии с правом решающего голоса, а также работают наблюдатели с правом совещательного голоса, их 2 300 человек. Все общественные наблюдатели прошли обучение по программе „Справедливый наблюдатель“, более года велась подготовка руководителей команд. Часть наблюдателей даже проходили психологический тренинг, поскольку работа на избирательном участке может быть непростой, особенно когда речь идет о нарушениях. Мы понимаем, что можем столкнуться с противодействием», — сказал он.

В целом на избирательных участках республики задействовано около 14 тыс. наблюдателей. Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва продлятся три дня, 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане состоятся довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому. Кроме того, с 17 по 19 сентября в республике пройдут дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.