Наблюдатели миссии СНГ за выборами в Госдуму ознакомились с работой Госсовета РТ

Сегодня Государственный Совет Татарстана посетили наблюдатели за выборами в Госдуму от миссии СНГ, а также представители ЦИК Казахстана. Заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов ознакомил гостей с работой парламента, его комитетов и комиссий, фракций и депутатских групп. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета.

Затем участники мероприятия посетили парламентский центр и музей парламентаризма. Помимо этого, в планах наблюдателей миссии СНГ — участие в онлайн-форуме избирателей «Мой голос», а также посещение Центризбиркома РТ и Центра общественного наблюдения Общественной палаты РТ. Затем они побывают в районах республики, где ознакомятся с работой избирательных участков.

Сегодня для наблюдения на думских выборах в Казань прибыли секретарь ЦИК Казахстана Сабила Мустафина и член ЦИК РК Ерлан Дауылбаев.