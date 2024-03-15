Наблюдатели из стран НАТО выехали в районы Татарстана

За выборами Президента России на избирательных участках Татарстана будут следить 16,4 тыс. наблюдателей, включая представителей иностранных государств. Накануне глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев встретился с ними в Казани, сегодня они отправились в районы республики. Об этом в Едином информационном центре выборов Президента России в «Татмедиа» рассказал председатель Центризбиркома.

«Я вчера полдня встречался с международными наблюдателями и экспертами миссий. Делегация из Испании открыто говорит: „Мы из страны НАТО“. Пожалуйста, рәхим итегез! Мы готовы встречать всех! И сегодня они уже побывали на избирательных участках в Казани, а потом поехали по тем городам, где они обозначили свое присутствие. Я думаю, что наблюдатели потом поделятся с вами своими эмоциями», — заметил Кондратьев.

Помимо прочего, по словам спикера, практически все участки оборудованы «тотальным видеоконтролем» — им охвачены 98% объектов. Исключением стали только избирательные участки в больницах и СИЗО, так как в них это не положено по закону.

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).