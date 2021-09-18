Наблюдатели из Казахстана оценили удачные выборные практики Татарстана

Наблюдатели из Казахстана оценили удачные практики Татарстана, которые применяются на выборах в Государственную Думу. На форуме избирателей «Мой голос» их охарактеризовала секретарь ЦИК Республики Казахстан, представитель миссии наблюдения СНГ, работающей 17, 18 и 19 сентября на избирательных участках РТ, Сабила Мустафина.

«Мы очень активно изучаем международный опыт не только Российской Федерации, но и всех стран на постсоветском пространстве, дальнего и ближнего зарубежья. Не всё подходит для всех одинаково», — отметила гостья.

В частности, Сабила Мустафина отметила, что жители Казахстана в основной массе не доверяют онлайн-голосованию и не поддерживают видеонаблюдение на участках, считая, что это нарушает их право на тайное голосование.

Впрочем, представительнице Казахстана понравилось, что выборы проводятся в течение несколько дней.

Член ЦИК Казахстана Ерлан Дауылбаев в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» рассказал, что делегация приехала в Татарстану по приглашению.

Собеседник агентства отдельно заметил, что в Татарстане соблюдают Covid-правила и имеется оборудование для удобного голосования людей с ограниченными возможностями здоровья.