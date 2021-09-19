Наблюдатель из Сирии: Мы не зафиксировали случаев нарушения голосования в РТ

Фото: Владимир Васильев.

Думские выборы на территории Татарстана организованы на высоком уровне, голосование на участках проходит спокойно и без нарушений. Такое мнение на площадке Единого информационного центра выразил наблюдавший за ходом голосования в РТ экс-депутат Народного Совета Сирийской Арабской Республики Махмуд Альхасан.

«Мы отмечаем множество положительных моментов после посещения избирательных участков республики. Мы не заметили ни одного нарушения, ни единого негативного момента», – отметил сирийский наблюдатель.

По его словам, иностранные наблюдатели фиксировали высокий интерес татарстанцев к процессу голосования.

«Мы видели, что люди действительно заинтересованы в участии в выборах. Все эти моменты произвели на нас сильное впечатление», – резюмировал господин Альхасан.