Наблюдать первый звездопад года жителям Татарстана может помешать Луна

Августовский звездопад Персеиды в 2023 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ночь с 3 на 4 января жители Татарстана и других регионов России смогут наблюдать за первым метеорным потоком года – Квадрантидами, но им может помешать близкое полнолуние. Об этом сообщает Московский планетарий.

Квадрантиды начались еще 28 декабря и будут наблюдаться до 12 января, но именно на 3-4 января приходится пик активности звездного потока. Падающие звезды – медленные и хорошо заметные, в потоке много болидов и ярких метеоров.

«<…> ожидается до 120 метеоров в час, это один-два метеора в минуту при ясном небе!» – отмечают исследователи.

Предполагается, что пик активности звездопада придется примерно на 2.00 по московскому времени 4 января, поэтому наилучшие условия для наблюдения за метеорами при безоблачной погоде будут после полуночи с 3 на 4 января.

Чтобы увидеть небесное зрелище, любителям астрономии следует смотреть в сторону северо-восточного горизонта неба, именно там окажется радиант Квадрантид (с полуночи и до рассвета он будет максимально высоко над горизонтом).

Вместе с тем Луна в Близнецах в день максимума Квадрантид окажется близка к полнолунию, что создаст значительные помехи для наблюдения за падающими звездами на протяжении всей ночи. В этом аспекте условия для наблюдения в 2026 году окажутся неблагоприятными.

Источником Квадрантид кажется созвездие Волопаса (радиант находится под ручкой Ковша Большой Медведицы). Однако их название происходит от созвездия Стенного Квадранта, которое в современной астрономии не используется.

Ученые считают, что происхождение метеорного потока связано с небольшим (около 3 километров в поперечнике) астероидом (196256) 2003 EH1, открытым в 2003 году. Это отличает Квадрантиды от большинства других звездных дождей, источниками которых являются кометы. Возможно, 2003 EH является выродившейся кометой.