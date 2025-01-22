«Наблюдаем шоу». Политолог Ежов о президентстве Трампа и планах США по Украине

Политолог Дмитрий Ежов назвал первые дни президентства Дональда Трампа неким шоу. Он отметил, что «обещания» и реальные дела – это разные вещи, цитирует эксперта «Радио 1».

«То, что мы наблюдаем сейчас, напоминает шоу», - сказал Ежов.

Он допустил, что при Трампе отношения между Россией и США, которые в последнее время находятся в глубоком кризисе, могут «сдвинутся с мёртвой точки».

«По крайней мере состоится диалог, из которого будет виден дальнейший ход событий», — считает политолог.

Говоря о сроках завершения СВО, политолог сказал, что украинский конфликт закончится, когда Россия достигнет поставленных целей. Трамп же и его команда хотят заключить по данному вопросу некую сделку, но пока непонятно, о какой сделке идет речь, добавил Ежов.