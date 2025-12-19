Набиуллина заявила о прохождении значительной части пути к инфляции в 4%

Значительная часть пути к достижению целевого уровня инфляции в 4% уже пройдена. Об этом сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, ее слова приводит «ТАСС».

Несмотря на достигнутый прогресс, вторая часть этого пути будет более сложной, поскольку речь идет о долгосрочных процессах в экономике. Глава Центробанка подчеркнула, что одного месяца низкой инфляции недостаточно для устойчивых выводов.

В этой связи регулятор, как отметила Набиуллина, ориентируется не на месячную динамику цен, а на показатель трехмесячной инфляции с устранением сезонных факторов. По данным ЦБ, в среднем за последние три месяца этот показатель составил 5,2%, что превышает целевой уровень.

Она также указала на сохраняющиеся высокие инфляционные ожидания, которые ЦБ учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике. Именно этим, по ее словам, объясняется осторожный подход регулятора к снижению ключевой ставки. Глава Банка России напомнила, что переход к нейтральному уровню ключевой ставки ожидается в 2027 году.