Экономика 19 декабря 2025 17:48

Набиуллина заявила о переходе экономики России к сбалансированным темпам роста

Россия переходит к сбалансированным темпам экономического роста на фоне замедления инфляции и действия жесткой денежно-кредитной политики. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, ее слова приводит «ТАСС».

Инфляция снижается быстрее ожидаемого именно под влиянием проводимой денежно-кредитной политики.

Набиуллина заявила, что выбранный курс работает: через ключевую ставку регулятор прежде всего воздействует на кредитование, что позволяет постепенно выходить на сбалансированные темпы роста как кредита, так и экономики в целом.

