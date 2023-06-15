Набиуллина: Роль доллара и евро в мировой экономике меняется

На мировом финансовом рынке происходит переосмысление ведущей роли доллара и евро, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она указала, что экономические санкции, введенные против России, заставили и другие страны задуматься о диверсификации своих резервов, сообщает РИА Новости.

«На финансовом рынке мировом происходят существенные изменения. Первое — это переосмысление роли резервных валют, это мы видим. Хотя доллар и евро остаются резервными валютами, но многие страны после истории с нами задумываются о диверсификации резервов», — сказала глава регулятора на полях Петербургского международного экономического форума.

Она подчеркнула, что это связано со злоупотреблением ролью валюты и растущими на этом фоне рисками. По информации Международного валютного фонда, за прошлый год доля доллара в мировых валютных резервах достигла 27-летнего минимума – 58,36%, а нерезервные валюты наоборот выросли в объемах до максимума в 3,45% с середины 2012 года.